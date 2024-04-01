Uşak'ta başkan CHP'li Yalım oldu; 2'şer ilçede AK Parti ve CHP, 1 ilçede ise bağımsız aday kazandı

UŞAK'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Özkan Yalım kazandı. CHP 2, AK Parti 2 belediye başkanlığı kazanırken, 1 ilçede ise bağımsız aday seçimi önde tamamladı.

Uşak’ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP Uşak Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Özkan Yalım seçildi. İlçelerde ise Eşme’de CHP’li Yılmaz Tozan, Karahallı’da CHP’li Ramazan Karakaya, Ulubey’de AK Parti’li Veli Koçlu, Sivaslı’da AK Parti'li Bahri Azatçam ve Banaz’da bağımsız aday Zafer Arpacı seçimin galibi oldu.

'UŞAK HAK ETTİĞİ HİZMETİ BİZİM DÖNEMİMİZDE FAZLASIYLA GÖRECEK'

Seçimden zaferle ayrılan Özkan Yalım, İsmetpaşa Caddesi'nde halka seslendi. Yalım, "Uşak hak ettiği hizmeti bizim dönemimizde fazlasıyla görecek. Tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu başarı, bu zafer tüm Uşaklı hemşehrilerimindir. Artık parti rozetimizi çıkarıp Türk bayrağı rozetimizi takıyoruz. Görüşü hangi partiden olursa olsun, tüm vatandaşlarıma hizmet edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkürler Uşak" dedi.

ÖZKAN YALIM

Özkan Yalım, 1969 Yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu. Evli ve 3 çocuk babası olan Yalım Fransızca ve Bulgarca bilmektedir. İşadamı Yalım, nakliye, iş makinesi ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteriyor.