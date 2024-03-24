Uşak'ta AK Parti İl Başkanlığınca "Büyük Yürüyüş" düzenlendi.

Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Mehmet Çakın'ın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki programı öncesinde partililer, yürüyüş için Şehit İsmail Çetin Caddesi'ndeki Üçgen Park'ta toplandı.

Kalabalık, Türk bayrakları ve meşalelerle caddeden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ne kadar yürüdü, yürüyüş sırasında 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak halkının her zaman kendilerine destek verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Uşak'ın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden olması için mücadele ettiklerini belirten Güneş, belediye başkanlığının çok önemli olduğunu, seçilecek kişinin güvenilir ve dürüst olması gerektiğini anlattı. Güneş, şöyle devam etti: "Sabah başka, akşam başka olmaz. Aşağı mahallede başka, yukarı mahallede başka olmaz. Dolayısıyla bulunduğun topluma göre bukalemun gibi şekil değiştirmek, renk değiştirmek hiç olmaz. Sizlerden şunu istirham ediyorum: Kim omurgalı, kim mert, kim yiğit bakın, ona göre oy verin. Biz diyoruz ki mert adam, yiğit adam Mehmet Çakın. İnşallah 31 Mart'ta hem Mehmet Çakın kardeşimize hem partimize hem de liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacağız."

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da 31 Mart akşamı Uşak Belediyesi'nde yine AK Parti bayrağını dalgalandıracaklarını söyledi. - "Bizim insanımız bu memlekete kimin hizmet getirdiğini asla unutmaz" Programa katılanlara teşekkür eden Uşak Belediye Başkanı Çakın, seçim sürecinde mahallelerde yaptıkları mitinglerin muhalefet parti genel başkanlarının mitinglerinden daha kalabalık olduğunu belirtti. Anadolu insanının vefakar olduğunu kaydeden Çakın, "Bizim insanımız bu memlekete, bu şehre kimin hizmet getirdiğini asla unutmaz. Zorluklarda da sıkıntılarda da üç kuruşluk hediyelere, üç kuruşluk menfaatlere, hayal dünyasında gerçekleştirilemeyecek vaatlere aldanmayacaktır. 31 Mart'ta da bunu gösterecektir. Biz, tüm gücümüzle son güne kadar çalışacağız. Bu kutlu davayı, bu bayrağı, AK Parti bayrağımızı Uşak Belediyesi'nden indirmemek için var gücümüzle mücadele edeceğiz." diye konuştu.