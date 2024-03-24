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        Uşak'ta ağılda çıkan yangında 60 küçükbaş hayvan telef oldu

        Uşak'ın Banaz ilçesinde, ağılda çıkan yangında 60 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 18:40 Güncelleme: 24.03.2024 - 18:49
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        Uşak'ta ağılda çıkan yangında 60 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde, ağılda çıkan yangında 60 koyun telef oldu.

        Alınan bilgiye göre, Hasan köyünde, Fatma Arslan'a ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede ağılı sararken, Arslan'ın bitişiğindeki evine de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, 60 koyun telef oldu, ağıl ve ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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