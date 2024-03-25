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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Uşak'ta bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan üç şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:33 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:33
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Uşak'ta bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan üç şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İslice Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Polis, evdeki üç şüpheliyi gözaltına aldı.

        Aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu, 261 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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