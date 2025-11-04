Habertürk
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 21:59 Güncelleme: 04.11.2025 - 21:59
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 752 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 17 bin 394 sentetik ecza ele geçirildi.

        Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #uşak
        #uşak haber
        #yerel haber
