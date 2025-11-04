Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 752 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 17 bin 394 sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf: AA