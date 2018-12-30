Olay, dün Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde ATM'ye para çekmeye gelen iki kişi arasında sıra tartışması çıktı. İHA'nın haberine göre, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. O esnada çevreden geçen bazı vatandaşların da şaşkınlık içinde izlediği kavga anı sosyal medyada da paylaşıldı.







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