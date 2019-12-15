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Uygulamada ele geçirilen silah şaşırttı

Malatya'da emniyet görevlilerince bir şüphelinin araç ve ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız CZ Model 25 marka uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi

cz model 25
HABERTURK.COM

Malatya'da emniyet görevlilerince bir şüphelinin araç ve ikametinde yapılan aramada ruhsatsız CZ Model 25 marka uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uygulama yaptı. Uygulama kapsamında 12 Aralık'ta bir şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada ruhsatsız CZ Model 25 marka uzun namlulu tam otomatik silah, 41 adet mermi, 1 Adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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