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Uyuşturucu sattığı iddia edilen genç böyle bıçaklandı! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da, uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir grup genç tarafından darbedilmeye çalışılan 18 yaşındaki B.Ç., arbede sırasında bir çocuk tarafından bıçaklandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi. Çevrede yaşayanların iddiasına göre, 18 yaşındaki B.Ç. Konak Mahallesi'nde gençlerle tartışmaya başladı. Mahalledeki gençler, uyuşturucu sattığını iddia ettikleri B.Ç.'yi darp etmek istedi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK SIRTINDAN BIÇAKLADI

Çıkan arbede sırasında 16 yaşındaki E.M.T., iddiaya göre B.Ç.'yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabıka kaydı bulunmayan E.M.T. polis tarafından göz altına alınırken, yaralı genç ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

'SANIRIM İŞİN İÇİNDE UYUŞTURU VARMIŞ'

Şüpheli E.M.T.'nin Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bölgede kavga seslerini duyan ve olay yerine gelen mahalle sakini Gökhan A., "Ben buradan geçiyordum. Bir bağrışma duydum. Kalabalığı görünce geldim. Söylenenlere göre 16 yaşındaki çocuk birini bıçaklamış. Sanırım işin içinde uyuşturucu da varmış" dedi.