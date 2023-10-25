Uyuz vakaları Türkiye'de artmaya başladı: Uyuz hastalığı neden olur ve belirtileri neler?

Uyuz vakaları Türkiye'de artmaya başladı: Uyuz hastalığı neden olur ve belirtileri neler?

Türkiye'de dermotoloji polikinliklerine giden her 100 kişiden 30'una uyuz teşhisi konuluyor. Uyuzun dünyada belli dönemlerde salgınlara yol açtığını söyleyen uzmanlar, tanı konulmasında en büyük etkenin sıcak duş sonrası ve gece görülen şiddetli kaşıntılar olduğunu ekledi.

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TÜRKİYE'DE UYUZ VAKALARI ARTIYOR

Uyuza yakalanan kişilerde belirtilerin başlaması 2-6 hafta kadar sürebiliyor ve belirtilerin başlamadığı bu dönemde bile uyuz bir başkasına geçebiliyor. Uyuz; Sarcoptes scabiei var hominis adı verilen akarın (böcek) neden olduğu bir hastalıktır.

Gözle görülemeyen ancak mikroskopla seçilebilen uyuz böcekleri insan derisini istila ederek hastalığa yol açıyor. Uyuz böceği deride tüneller açarak bu tünellerin içinde yaşar.