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        Haberler Sağlık Uyuz vakaları Türkiye'de artmaya başladı: Uyuz hastalığı neden olur ve belirtileri neler?

        Uyuz vakaları Türkiye'de artmaya başladı: Uyuz hastalığı neden olur ve belirtileri nelerdir?

        Türkiye genelinde uyuz hastalığının görülme oranı sıklaşmaya başladı. Yüzde 30'luk artış yaşandığını belirten uzmanlar tedavi edilmediği takdirde aylarca sürebildiğini söylüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:30
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        Türkiye'de dermotoloji polikinliklerine giden her 100 kişiden 30'una uyuz teşhisi konuluyor. Uyuzun dünyada belli dönemlerde salgınlara yol açtığını söyleyen uzmanlar, tanı konulmasında en büyük etkenin sıcak duş sonrası ve gece görülen şiddetli kaşıntılar olduğunu ekledi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        TÜRKİYE'DE UYUZ VAKALARI ARTIYOR

        Uyuza yakalanan kişilerde belirtilerin başlaması 2-6 hafta kadar sürebiliyor ve belirtilerin başlamadığı bu dönemde bile uyuz bir başkasına geçebiliyor. Uyuz; Sarcoptes scabiei var hominis adı verilen akarın (böcek) neden olduğu bir hastalıktır.

        Gözle görülemeyen ancak mikroskopla seçilebilen uyuz böcekleri insan derisini istila ederek hastalığa yol açıyor. Uyuz böceği deride tüneller açarak bu tünellerin içinde yaşar.

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        UYUZ NASIL BULAŞIR?

        Uyuz genellikle hasta olan kişiyle doğrudan veya uzun süreli yakın temas ile bulaşabilir. Kişiden kişiye genellikle 15-20 dakika içerisinde bulaşan uyuz, yatak takımı, giysi ve havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanımı sonucunda da yayılabilir.

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        UYUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Uyuzun en önemli belirtisi gece kaşıntısıdır. Kaşıntı kişinin yatağa girip ısınmasıyla daha da artar ve kişiyi uykudan uyandırabilecek şiddette ulaşabilir. Genellikle el parmak araları, el bileğinin iç yüzü, bilekler, koltuk altları, dirsekler ve kasıklarda görülmekle beraber tüm vücutta da görülebilir.

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        UYUZ HASTALIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

        Hastalığın önlenmesi için uyuz olan kişi ile birlikte yaşayan kişilerinde aynı zamanda tedaviye alınması oldukça önemlidir. Aile bireylerinin kaşıntısı olup olmadığına bakmaksızın mutlaka birlikte tedavi edilmelidir.

        Uyuz hastası ve evde beraber yaşadığı kişiler tarafından kullanılan eşyalar 60 derecede yıkanmalı ve ütülenmelidir. Yıkanmayacak eşyaların ağzı bağlı bir poşet içerisinde ortlama üç gün saklanmalı ve zemin ile mobilya temizlenmelidir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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