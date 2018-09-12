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Üzeri suntayla kapatılan çukura düşen Aras'ın kafatası çatladı

Çanakkale’de bir çocuk yolda yürürken kucağındaki kardeşiyle birlikte üzeri suntayla kapalı çukura düştü. Kafatası çatlayan 1,5 yaşındaki Aras hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

12.09.2018 - 01:44 | Güncelleme:

Olay, 9 Eylül Pazar günü sabah saat 10.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Refah Sokak'ta meydana geldi. Kıymet (39) ve Serdal Tunçay (45) çifti, kahvaltı yapmak için oğlu Serkan Tunçay'ı (14) markete ekmek almaya gönderdi. Serkan, kardeşi Aras'ı da yanına alarak markete gitti.

Ekmek aldıktan sonra kucağındaki kardeşi Aras ile birlikte eve dönmek için yola koyulan Serkan Tunçay, kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada, belediyeye ait rögar kapağının kırılması sonucu oluşan çukurun üzerine geçici olarak konulan suntaya bastığı anda, ayağı içine girdi.

Dengesini kaybeden Serkan Tunçay'ın kucağındaki kardeşi Aras, yere düşerek başını beton zemine çarptı. Ayağında çizikler oluşan Serkan Tunçay, gözyaşları içinde kalan kardeşini eve götürüp, durumu ailesine anlattı.

Bunun üzerine baba Serdal Tunçay ve anne Kıymet Tunçay hemen küçük Aras’ı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürdü. 

Yapılan kontrol ve tetkikler sonucunda küçük Aras’ın kafatasında düşme tanısıyla çatlak meydana geldiği tespit edildi.  Durumu iyi olan küçük Aras hastaneden taburcu edilerek evine götürüldü. 

Olayı anlatan Serkan Tunçay, "Pazar sabahı annemler beni ekmek almak için bakkala gönderdi. Kardeşimle gidiyorduk. Yolda giderken çukur varmış. Üstüne tahta koymuşlar. Çürükmüş, bende bilmiyordum. Kenarına bastım. Ayağım içine girdi. Kardeşim kucağımdaydı, birlikte düştük, sonra ağlamaya başladı. Ben onu aldım. Annemlere olayı anlattım. Sonra hastaneye götürdüler. 2-3 gün hastanede kaldı. Kafasında bir çatlak varmış. " şeklinde konuştu.

Çanakkale Belediyesi yetkilileri ise, geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayla ilgili olarak belediyeye ihbar gelmediği ifade etti. Belediye ekipleri tarafından kaldırım üzerindeki kapak, düzenleme çalışması yapılarak yenilendi.

 

 

 

 

 

 

 

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