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Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları

30.10.2018 - 06:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İşte planlandığı gibi çıkmayıp hayal kırıklığına uğratan birbirinden komik panaromik fotoğraflar!

  • 1 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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    Panoramik fotoğraf herhangi bir görüntünün, yatay çekimde yan yana, dikey çekimde üst üste olma şartı ile birden fazla çekim yaparak, birleşmesi sonucu ortaya çıkan geniş açılı fotoğraf çalışmalarına deniyor.

  • 2 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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    Genellikle geniş bir alan, kadraja sığdırılamadığı zaman panaromik fotoğraflara başvuruluyor. 

  • 3 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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    Diğer yandan panaromik fotoğraf, bir kareye farklı zaman dilimlerini sığdırabildiği için komik sonuçlar doğurabiliyor.

  • 4 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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    Yani photoshopla oynanmış gibi duran panaromik fotoğraflar aslında gerçek! 

  • 5 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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    İşte bazen komik bazen de korkutucu olabilen panaromik fotoğraflardan örnekler...

  • 6 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 7 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 8 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 9 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 10 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 11 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 12 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 13 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 14 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 15 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 16 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 17 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 18 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 19 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 20 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 21 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 22 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 23 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 24 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 25 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 28 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 29 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 30 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 31 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 32 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 33 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 34 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 35 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 36 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 37 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 38 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 39 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 40 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 41 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 42 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 43 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 44 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 45 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 46 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 47 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 48 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 49 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 50 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 51 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 52 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 53 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 54 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 55 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 56 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 57 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 58 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 59 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 60 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 61 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 62 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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  • 63 Üzerinde photoshop yok! İşte panaromik fotoğraf faciaları
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