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AA

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu yaptığı açıklamada, sigara, elektronik sigara, nargile gibi tütün ürünlerinin sağlık açısından zararlı olduğunu vurguladı.

"ORUCU SİGARAYLA AÇMAK OLDUKÇA ZARARLI"

Ramazanda bazı sigara tiryakilerinin ezan okunduğu gibi sigara yaktığını belirten Ekuklu, "Orucu sigarayla açmak oldukça zararlıdır. Sigarayla iftar yapıldığında midedeki asit salgısı ciddi bir şekilde artarak mide rahatsızlıklarına neden olur. Dumanla birlikte akciğerler de bundan çok olumsuz etkileniyor" dedi.

Ramazan ayının sigarayı bırakmak için bir fırsat olduğunu vurgulayan Ekuklu, şöyle devam etti:

"Ramazanda sigara tiryakileri günün uzunca bir süresini sigarasız geçiriyor. Nikotin bağımlılığı, psikolojik bağımlılık gibi sigaranın çeşitli bağımlılık türleri var. Sigara tüketen insanları en çok psikolojik bağımlılık etkiliyor. Ramazanda tiryakiler oruç tutarak sigaradan kurtulmuş oluyor. Özellikle bırakmak isteyenler için nikotin bağımlılığı da ciddi bir sorun. Sigarayı bırakmak için bir niyet varsa ramazan ayı onlar için bir fırsat olabilir."

"KARARLILIKLA HAREKET EDİLMELİ"

Ekuklu, sigarayı bırakmak isteyenlerin kesin bir kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Tiryakilerin tüm gün "iftar olsun" diye beklediğini, sigarayı aklından çıkaramadığını anlatan Ekuklu, şunları kaydetti: "Ramazanda sigarayı bırakma niyetindeyseler kararlı olmak, zaman belirlemek çok önemlidir. Ramazanda sigarayı bırakacağım gibi zaman belirleme, bırakmayı kolaylaştıran yardımcı bir yöntemdir. Ramazanla birlikte sigarayı bırakacağım diye bir motivasyon varsa nikotin bağımlılığını ortadan kaldırmak için nikotin bantları kullanılabilir. Tütün ürünlerini bırakmakta kararlılık, tarih belirleme, başarıyı artıran faktörlerdir.

Ramazanda sigarayı bırakacağım dendiğinde ekstra motivasyona neden olur. Burada yardıma ihtiyaç duyanlar için zaten devlet hastanelerinin sigara bıraktırma üniteleri var. Sağlık Bakanlığınca ilaç desteği, nikotin bandı desteği de yapılıyor. Oralardan da destek alınarak ramazan sigarayı bırakmak için bir fırsat olabilir."