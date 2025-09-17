Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Uzun ömürlü ve lezzetli domates konservesi için altın tavsiyeler

        Evde domates konservesi yaparken bilmeniz gereken ipuçları

        Kışın taptaze domates lezzetini sofranıza taşımak için konservelerinizi doğru yöntemlerle hazırlamanız şart. İşte bozulmayan, uzun ömürlü domates konserveleri için bilmeniz gereken püf noktaları…

        Giriş: 17.09.2025 - 11:00 Güncelleme: 17.09.2025 - 11:00
        Uzun ömürlü konserve yapmanın püf noktaları
        Kışlık hazırlıkların en önemli parçası olan domates konserveleri, doğru yöntemlerle yapıldığında uzun süre dayanıyor. Peki, bozulmayan ve sağlıklı bir konserve için nelere dikkat etmek gerekir?

        DOMATES KONSERVESİ NASIL HAZIRLANIR?

        Domates konservelerini hazırlamadan önce ilk adım, domateslerin kabuklarını soymaktır. Bunun için iki farklı yöntem kullanılabilir. İsterseniz domatesleri patates soyar gibi tek tek soyabilirsiniz. Ancak çok daha pratik bir yöntem olan kaynar suya atma tekniği ile bu işlemi kısa sürede tamamlamak mümkündür.

        Domatesleri güzelce yıkadıktan sonra alt kısımlarına bıçakla artı şeklinde kesikler atın. Ardından kaynar suya bırakın ve birkaç saniye bekletin. Sonrasında hemen buzlu suya aktarın. Böylece kabukların ince bir zar gibi kolayca soyulduğunu göreceksiniz. Tüm domatesleri bu yöntemle soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın.

        Doğradığınız domateslerin suyunu elinizle hafifçe sıkarak geniş bir tencereye alın. Bir süre kaynattıktan sonra üzerine tuz ve isteğe bağlı olarak az miktarda şeker ekleyin. Böylece konserveniz hem daha uzun ömürlü olacak hem de kıvamını bulacaktır.

        Menemen konservesi yapmak isteyenler ise aynı işlemi uygulayıp doğranmış yeşil biber ekleyerek pratik bir şekilde menemenlik karışım hazırlayabilirler.

        KAVANOZ HAZIRLIĞI

        Konserve için kullanılacak kavanozlar mutlaka sıcak suyla yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Bu işlem hem hijyen sağlar hem de sıcak domateslerle temas ettiğinde kavanozların çatlamasını önler. Kavanozları kaynar sudan geçirdikten sonra domatesleri kaynar haldeyken doldurun.

        Her kavanozu yeterli miktarda doldurduktan sonra metal kapaklarla sıkıca kapatın. Ardından kavanozları ters çevirerek dizin. Soğuyana kadar bu şekilde kalmaları oldukça önemlidir.

        DOMATES KONSERVESİNİN PÜF NOKTALARI

        - Domatesleri kolayca soymak için kaynar suya atıp ardından buzlu suya almak en pratik yöntemdir.

        - Konservenin içine 1 yemek kaşığı şeker eklemek, bozulmayı önler ve ömrünü uzatır.

        - Kavanozların mutlaka ters çevrilerek soğumaya bırakılması gerekir.

        - Sıcakken kavanozları doldururken elinizin yanmaması için bir mutfak bezi kullanabilirsiniz.

        - Konserveler serin, kuru ve güneş görmeyen bir yerde saklanmalıdır.

        KAYNATMA SÜRESİ

        Domates konserveleri için en sık sorulan sorulardan biri kaynatma süresidir. Doğradığınız domatesleri tencereye aldıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar kaynatmanız yeterlidir. Domatesler pişip bir miktar suyunu çektikten sonra kavanozlara doldurma aşamasına geçebilirsiniz.

        Kavanoz ve kapaklar önceden iyice yıkanmalı, ardından kaynar suda en az 15 dakika sterilize edilmelidir. Bu işlem tamamlandıktan sonra domatesler kavanozlara aktarılabilir.

        BOZULAN KONSERVELERİN BELİRTİLERİ

        Konserve tüketmeden önce mutlaka kapağı kontrol edilmelidir. Kapakta şişme, bombeleşme, sızma, küflenme ya da kötü koku varsa bu konserve kesinlikle tüketilmemelidir. Ayrıca renginde veya yapısında farklılık gözlemlenen konserveler de bozulmuş demektir. Sağlığınızı riske atmamak için bozuk konserveleri asla kullanmayın.

        Görsel Kaynak: istockphoto

