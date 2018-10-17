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AA'nın haberine göre Gümüşhane'nin Merkez ilçe Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan ve 17. yüzyılda Rumlar tarafından kurulduğu bilinen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edilen Santa Antik Kenti, Binatlı, Terzili, Zurnacili, Piştovlu, İşhanlı, Çinganli ve Çakallı olmak üzere 7 mahalleden oluşuyor.