Beşiktaş'ta Vagner Love dönemi sona eriyor. Haber1903'ün haberine göre; Beşiktaş, 34 yaşındaki futbolcunun satışı için Brezilya'nın Corinthians ekibiyle anlaşmaya vardı. Corinthians'ın Beşiktaş'a 750 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Vagner Love'ın kulüp ile anlaşmasının ardından transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

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