Fenerbahçe'de Fransız yıldız Valbuena'nın sözleşmesinin otomatik olarak uzamasına bir maç kaldı. Bu sezon 24 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, bir maçta daha forma giyerse, mevcut şartlarda sözleşmesi bir daha uzayacak.

Teknik direktör Ersun Yanal ise yıllık 3 milyon Euro'nun üzerinde kazanan Valbuena ile ilgili net bir karar vermiş değil. Yönetim ise Yanal’ın kararını bekliyor. Öte yandan Valbuena’ya, Yunan ekibi Olympiakos talip oldu.

Yunan basınındaki haberlere göre: Yunan temsilcisi sezon sonunda yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat 34 yaşındaki Fransız yıldızın maaşı ve Sarı-Lacivertli yönetiminin değişen tavrından dolayı kararsız kaldılar.