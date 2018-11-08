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"Demek ki Valbuena'da değil iki senedir onu kullanamayanlardaymış sorun! Şu iki maç ölçü müdür? Bence ölçüdür. Sene başından beri takımın kazanamadığı düşünülürse. Kaç tane yetenekli oyuncun var ki sonuçta"