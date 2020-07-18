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Valencia, Kalinic'i kadrosunu kattı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Valencia Basketbol Takımı, 5 yıldır Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı

Nikola Kalinic

Valencia Kulübü, 28 yaşındaki Kalinic ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyerinin başında ülkesinin Vojvodina Novi Sad ve Radnicki takımlarında oynayan Kalinic, 2014'te Kızılyıldız'a transfer olarak THY Avrupa Ligi'nde ilk kez forma giymişti.

Burada gösterdiği performansla dikkati çekip 1 yıl sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Sırp basketbolcu, sarı-lacivertli ekiple 2017'de THY Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen Kalinic, FIBA 2014 Dünya Kupası ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etmişti.

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