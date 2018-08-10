Valenciennes - Chateauroux karşılaşma önü

Fransa Ligue 2 maçında Valenciennes ile Chateauroux, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Valenciennes 6 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Chateauroux 1 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Valenciennes, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chateauroux, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 230 kodlu maçı oynayanlar; Valenciennes galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Chateauroux galibiyet oranı 2.80. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Valenciennes son hafta oynanan Gazelec Ajaccio maçında 3-4 kazandı.

Chateauroux ise Brest karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Valenciennes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Valenciennes, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Chateauroux, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chateauroux 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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