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        "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi" tanıtıldı: Vali Şahin'den otellere "sponsorluk" eleştirisi

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından bu yıl dördüncüsü organize edilen amatör yol bisiklet yarışı "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı gerçekleştirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da bisiklet dostu otel sayısının 30'ları bulduğunu belirterek, "Özellikle kış aylarında böyle bir hava büyük şans ama Antalya olarak hala hak ettiğimiz yerde değiliz. 350 civarında otel ve 2 bin 500 civarında turizm işletmesi olan bir şehirde böyle bir etkinliğe sponsor olanların afişlere sığmaması lazım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:49
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        Vali Şahin'den otellere "sponsorluk" eleştirisi
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        Antalya'da, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından bu yıl dördüncüsü organize edilen amatör yol bisiklet yarışı "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı gerçekleştirildi. Kundu turizm bölgesindeki Nirvana Cosmopolitan Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da bisiklet dostu otel sayısının 30'ları bulduğunu belirtti.

        "SPONSOR OLANLARIN AFİŞLERE SIĞMAMASI LAZIM"

        Antalya'nın bisiklet sporu için oldukça uygun olduğunu ifade eden Şahin, "Özellikle kış aylarında böyle bir hava büyük şans ama Antalya olarak hala hak ettiğimiz yerde değiliz. 350 civarında otel ve 2 bin 500 civarında turizm işletmesi olan bir şehirde böyle bir etkinliğe sponsor olanların afişlere sığmaması lazım. Öyle olursa çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabiliriz. 2029'da Gran Fondo Dünya Şampiyonası'nı ağırlamak için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

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        "BİSİKLET TURİZMİNİN DEĞERİ GİDEREK ARTIYR"

        Mooves Event firma yetkilisi ve Organizasyon Komite Başkanı Necdet Alkandemir ise Gran Fondo macerasının 1970 yılında İtalya'da başladığını ve günümüzde 56 ülkede yapıldığını ifade etti.

        Bu yarışın 4 yıldır Antalya'da gerçekleştirildiğini vurgulayan Alkandemir, "Bisiklet turizminin değeri giderek artıyor. Bu pastadan pay almak, hatta büyük bir dilim almak amacıyla yola çıktık. Hedefimiz 2029 yılında UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'nı ülkemize ve Antalya'ya getirmek. Biz başvurumuzu yaptık. Valiliğimiz, belediyelerimiz ve sponsorlarımıza güveniyoruz" diye konuştu.

        TAG DESTEĞİYLE DÜZENLENECEK

        Kilit Group bünyesindeki Nirvana Hotels ana sponsorluğunda, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, 14-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TAG) da desteğiyle düzenlenecek Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, uzun parkur 98 kilometre, kısa parkur 66 kilometre, zamana karşı 20 kilometre etaplarının yanı sıra 66 kilometre para bisiklet parkurundan oluşuyor.

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