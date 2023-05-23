Diyarbakır'dan gelen Dilan Temel de gölün ülkenin önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu dile getirerek, "Gölün eşsiz doğası ziyaretçileri büyülüyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yayla. Burası doğa sporları için çok uygun" dedi.