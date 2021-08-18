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Van'da, iki apartman dairesinde saklanan 115 kaçak göçmen yakalandı

Van'da ihbarı değerlendiren polis ekipleri organizatörler tarafından iki partman dairesinde saklanan Afganistan uyruklu 115 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Van'da, iki apartman dairesinde saklanan 115 kaçak göçmen yakalandı

Van İl Emniyet Müdülüğü ekiplerince bugün yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 115 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 115 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 1 organizatörün ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

'260 ŞÜPHELİDEN 117'Sİ TUTUKLANDI'

Van Emniyet Müdürlüğü'nden kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Açıklama bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda aralarında otobüs şöförü, şok evler ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla kaçak göçmen getiren organizatörler olmak üzere 121 olayda yakalanan 260 şüpheliden 117'sinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca göçmenlerin saklandığı 'şok evler' olarak adlandırılan metruk 85 binanın tespit edilip, belediye ekiplerinin yardımı ile yıkıldığı ifade edildi.

İHBARLARIN YÜZDE 94,47'Sİ DOĞRU ÇIKTI

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında kaçak göçmenlerle ilgili yapılan ihbarlara da değinildi. Son 4 aylık süreçte vatandaşlardan gelen 508 ihbarın tamamının değerlendirildiğini ve ihbarların yüzde 94,4 oranında doğru olduğu kaydedildi.

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