Van'daki Kevenli Kalesi kalıntısında çivi yazılı 76 pithos ortaya çıkarıldı

Küçük ölçekli olmasına rağmen kalede çok sayıda buluntunun çıktığını belirten Kuvanç, "Şimdiye kadar 76 pithosun olduğunu söyleyebilirim. Kevenli Kalesi küçük ölçekli bir kale ancak alanda çıkardığımız pithosları düşündüğümüzde ve kalenin büyüklüğüyle de kıyasladığımızda aslında depolama kapasitesinin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Van Ovası'ndaki tarımsal ürünlerin depolandığı bir merkez gibi duruyor. Burası, Van için şu ana kadarki en büyük depo merkezi diyebiliriz" diye konuştu.