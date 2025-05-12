Van Dijk'tan Arnold açıklaması!

Liverpool'un defans oyuncusu Virgil van Dijk, takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold'un geleceğiyle ilgili konuştu.

"Trent'in ayrılığı mı? Benim için şu anda Liverpool'dan başka bir yer yok," diyen Van Dijk, sezon sonu yapılacak transferlerin belirleyici olacağını vurguladı:

"KULÜBE VE KARARLARI VERENLERE GÜVENİYORUM"ü "Bu yaz bizim için çok önemli olacak. Kulübe ve alacakları kararlara güveniyorum. Gerekli takviyeler yapılırsa, bir adım daha ileri gidebiliriz." dedi.