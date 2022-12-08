Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022
ABONE OL

Van Gaal'den ilginç yanıt: "Dudaktan öpüyoruz"

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Arjantin - Hollanda karşılaşması öncesinde iki takımdan da ilginç açıklamalar geliyor. Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, kendisi için, "Birlikte çalıştığım en kötü hoca" diyen Angel Di Maria'ya ilginç bir cevap verdi

Van Gaal'den ilginç yanıt:

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Maçtan önce basın toplantısı yapan Hollanda'nın tecrübeli teknik direktörü Louis Van Gaal'den ilginç açıklamalar geldi.

71 yaşındaki teknik adam, Arjantin'de Angel Di Maria'nın geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda kendisi için "Birlikte çalıştığım en kötü teknik direktör Van Gaal" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Angel Di Maria'nın bunu söylemesine çok üzümdüm. Yanımda Memphis Depay oturuyor. O da o zamanlar Manchester United'daydı ve aynı şeyleri yaşadık, şimdi Depay'la dudaktan öpüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Di Maria konusu için şeyler de söyleyen deneyimli hoca, "İnsanlar gülüyor ama Depay'ı o dönem Manchester United'da hücumcular listesinde son sıraya koymuştum. Bir teknik direktör sebepsiz olarak bunu yapmaz. Belki de yanlış bir karardı. Bakalım Arjantin maçında birbirimize ne kadar iyi davranacağız." diye konuştu.

Hollanda, Arjantin ile Dünya Kupası'nın çeyrek final maçında 9 Aralık Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Selçuk İnan, Dünya Kupası'nı Habertürk'e yorumladı: O maçı kazanan...
DÜNYA KUPASI 2022 "O maçın galibi kupayı kazanır"
Cristiano Ronaldo'dan tehdit açıklaması: Dış güçler tarafından... - Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Ronaldo'dan paylaşım! "Dış güçler..."
Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi -Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Noppert'in ilham verici hikayesi
Faslı taraftarların aklı kupada!
DÜNYA KUPASI 2022 Faslı taraftarların aklı kupada!
Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor - Dünya Kupası haberleri
FUTBOL Kriztiano Ronaldo!
Neymar'ın gözü Pele'nin rekorunda! - Son dakika spor haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Gözü rekorda
Arjantin'de Lionel Messi tarihe geçmenin eşiğinde! Batistuta'yı geride bırakacak...
DÜNYA KUPASI 2022 Messi tarihe geçmenin eşiğinde
Raheem Sterling, Katar'a dönüyor
DÜNYA KUPASI 2022 Sterling, Katar'a dönüyor
İspanya'da Luis Enrique gitti, De La Fuente geldi
DÜNYA KUPASI 2022 İspanya'da flaş ayrılık!
Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?
FUTBOL Güney Kore'nin 'Kim'lik meselesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.