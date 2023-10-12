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        Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

        VAN'da merkezüssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:29 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:30
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        Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
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        VAN'da merkezüssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 14.04'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kentin genelinde hissedilen depem, Erciş'te paniğe neden oldu. Depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlık yaşanmadığı belirtildi.

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