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        Van Spor Kulübü tesisleri önünde silah sesleri; 3 gözaltı

        VAN EmniyetMüdürlüğü, gece saatlerinde Van Spor Tesisleri önünde bir araçtan ateş açılmasıyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:42
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        Van Spor Kulübü tesisleri önünde silah sesleri; 3 gözaltı
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        VAN EmniyetMüdürlüğü, gece saatlerinde Van Spor Tesisleri önünde bir araçtan ateş açılmasıyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.

        Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Van Spor Kulübüne ait Şahabettin Özarslaner Spor Tesisi önünden geçen bir araçtan saat 02.50 sıralarında ateş açıldı.  Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Van Spor Tesislerine Silahlı Saldırı' şeklinde yapılan paylaşımlar nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.15 Ekim 2023 günü saat 02:50 sıralarında ilimiz Tuşba ilçesi İskele Mahallesi Van Spor kulübüne ait Şahabettin Özarslaner Spor Tesisi önünde meydana gelen, araçtan ateş edilmesi konusuyla ilgili; Yeteri kadar ekip ile olay yerine ivedi bir şekilde geçilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde tesisin bulunduğu sokak üzerinden geçen araç içerisinden ateş edildiği anlaşılmış, olay yerinde bulunan boş kovanlara el konulmuştur. Tesise ait yapılarda yapılan incelemelerde herhangi bir isabet olmadığı anlaşılmıştır. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen araçta bulunan 3 şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar üzerinde yapılan arama neticesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet silah ele geçirilmiştir. Adli tahkikata başlanılmış, konuyla ilgili çok yönlü araştırmalarımız devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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