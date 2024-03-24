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        Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        VAN'daetkili olan kar yağışı nedeniyle 145 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 24.03.2024 - 09:55
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        Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        VAN'daetkili olan kar yağışı nedeniyle 145 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı.

        Van ve çevresinde dün akşam başlayıp, gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 44 mahalle ve 101 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 25 santimetreye kadar ulaştığı kentte, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Büşükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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