Çatak Belediye Başkanı Eraslan, mazbatasını aldı

DEM Parti'den Çatak Belediye Başkanı seçilen Reşat Eraslan, mazbatasını alarak göreve başladı.

Partililerle beraber adliye binasına giden Eraslan'a, İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi.

Ardından belediye binasına geçen Eraslan, konferans salonunda tebrikleri kabul etti.

Seçimi geride bıraktıklarını belirten Eraslan, "Bizleri bu zorlu süreçte destekleyen tüm Çatak halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Çatak küçük bir yer, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Hep birlikte bir aile olacağız. Hiç kimseyi ayırt etmeden, ihtiyacı ne olursa olsun, herkese hizmet vereceğimizi söylemek istiyorum. Bize verilen bu desteğin hakkını en iyi şekilde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.