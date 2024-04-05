Çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolunda metrelerce karla mücadele başladı

MESUT VAROL - Van'da olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle 22 Aralık'tan bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Son yılların en çetin kışının yaşandığı bölgede, metrelerce karın bulunduğu Van-Bahçesaray yolu, vatandaşların tehlike yaşamaması ve çığın yeni facialara neden olmaması için 22 Aralık'ta kapatıldı.

Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu yolda, AFAD bünyesinde oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri de belirli zamanlarda bölgeye giderek kontroller yaptı.

Bölgenin ilkbaharda da kar altında olduğunu belirten Kaplan, "Mahallemizin 20 kilometre aşağısında bahar yaşanırken burada halen çok çetin bir kış var. Bahçesaray yolu buradan geçiyor. 2020'de 2 çığ düştü ve büyük acılar yaşandı. Bu yıl da çok kar yağınca yolu ulaşıma açmadılar. Dün itibarıyla çalışmalara başladılar. Burada kış en az 6 ay sürüyor. Hazirana kadar kar yerde kalıyor. Bazı noktalarda kar erimeden yerde kalıyor." diye konuştu.

Mahalleye her yıl 2 metrenin üzerinde kar yağdığını dile getiren Turan Kaya ise "Yol kapalı kaldığı için erzakımızı depoluyoruz. Bazı yerlerde yaz havası yaşanırken burada kar var. Bahçesaray yolu uzun zamandır kapalı. Bahçesaray halkı saatler süren yolculukla Bitlis üzerinden Van'a gidiyor. Bu durum çok sıkıntılı. Nihayet çalışmalar başladı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 5 metreden fazla. Allah ekiplere yardımcı olsun, işleri çok zor. Çığ riskini de göze alıyorlar. Yağmur yağarsa çığ gelebilir. Dikkatli olmamız lazım." ifadelerini kullandı.