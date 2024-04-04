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        Van'da DEM Parti adayının "mazbatasının iptalini" isteyen CHP'li yönetici hakkında ihraç talebi

        Van'ın Saray ilçesinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) belediye başkanı seçilen Davut Acar'ın "mazbatasının iptal edilmesi" için başvuru yapan CHP İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan, "kesin ihraç talebi" ile partisinin İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:05
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        Van'da DEM Parti adayının "mazbatasının iptalini" isteyen CHP'li yönetici hakkında ihraç talebi
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        Van'ın Saray ilçesinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) belediye başkanı seçilen Davut Acar'ın "mazbatasının iptal edilmesi" için başvuru yapan CHP İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan, "kesin ihraç talebi" ile partisinin İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        CHP Van İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Saray ilçemizde il başkanlığımızın bilgisi dışında İlçe Seçim Kuruluna bir müracaat gerçekleştiğini üzüntü ile öğrendik." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan, İlçe Seçim Kuruluna verdiği dilekçenin ardından bir de istifa dilekçesi vermiştir. Bunun üzerine harekete geçen il başkanlığımız ilgili müracaatı yapan ilçe başkan vekilinin sadece istifasını yeterli bulmamış kendisini kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk etmiştir. Halkın iradesinin dışında bir irade olamayacağını, bu vesileyle tekrar tüm siyasi partileri halkın iradesine saygılı olmaya davet ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla arz ve beyan ederiz."

        - "DEM Parti adayının mazbatasının iptali" için başvurmuştu

        CHP Saray İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan, Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 2 Nisan'da sunduğu dilekçede, DEM Parti adayı Acar'ın terörle ilgili davalarda yargılanıp yargılanmadığının araştırılmasını talep etmişti.

        Arslan'ın imzasıyla başkanlığa sunulan dilekçede, "31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı Davut Acar'ın seçilmesi önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı, yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasıflarını taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak, bu durum söz konusu ise mazbatasının iptalini bilgilerinize arz ederim." ifadelerine yer verilmişti.

        Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Acar hakkında "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından" talebi reddetmişti.

        Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Davut Acar seçimde yüzde 51,16 oy oranıyla ilk sırada yer almıştı. CHP'nin adayı Kemalettin Araci ise yüzde 28,29 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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