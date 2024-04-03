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        Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü (3)

        'VANHALKININ İRADESİNİ GASBETMEYE ÇALIŞIYORLAR'MYK toplantısına katılmak üzere, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Leyla Zana ve DEM Parti'li milletvekilleriyle Van'a gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yürüyüş sonrası kentin Cumhuriyet Caddesi'ndeki Fekiye Teyran Parkı önünde konuşma yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:25 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:30
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        Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü (3)
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        'VANHALKININ İRADESİNİ GASBETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

        MYK toplantısına katılmak üzere, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Leyla Zana ve DEM Parti'li milletvekilleriyle Van'a gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yürüyüş sonrası kentin Cumhuriyet Caddesi'ndeki Fekiye Teyran Parkı önünde konuşma yaptı. Yapılan hukuksuzluğa bir an önce 'dur' denilmesi çağrısında bulunan Bakırhan, "Van, halkının ortaya koymuş olduğu onurlu duruşuyla birlikte Kürtlerin, demokrasinin, özgürlük taleplerinin baskıyla, zulümle, kayyım düzeniyle ortadan kaldırılamayacağının cevabını dün nevruzda, seçimde, bugün de bu alanda veriyor. Emin olun nerede, ne zaman Van'ın adını duyarsak onurlanıyoruz. İki dönemdir iradenize kayyım atayanlar şimdi yeniden bir kumpasla, bir siyasi darbeyle, bir yargı darbesiyle birlikte tekrar Van halkının iradesini gasbetmeye çalışıyorlar. Peki buna izin verecek miyiz? Hayır. Sizler buradaki bütün baskılara rağmen copa, biber gazına rağmen, onurluca burada bir arada durduğunuz müddetçe, ne onların siyasi darbeleri, ne yargı darbeleri başarıya ulaşamayacaktır. Sizlere söz veriyoruz; 14'te 14 belediyemizi koruyacağız" dedi.

        'ZANNEDİYOR Kİ BU HAKSIZLIĞI DA SİNEYE ÇEKECEĞİZ'

        Konuşması sık sık 'Abdullah Zeydan onurumuzdur' sloganlarıyla kesilen Bakırhan, "Van halkının iradesini hiç kimse gasbedemez. Ankara'da o karanlık dehlizlerde yapılan hesaplar, Van'da nevruz alanında Van kalesine çarparak paramparça oldu. Zannediyorlar ki; bu haksızlığı da sineye çekeceğiz. Buradan bir kez daha söylüyorum; bu hukuksuz, bu haksız, bu Kürt halkının iradesini yok sayan bu anlayışı sineye çekmeyeceğiz, itiraz edeceğiz. Van halkının, Van gençlerinin, kadınlarının iradesini, mazbatasını, Van halkına teslim etmeleri için onlara çağrı yapıyoruz. Buradan YSK'ya seslenmek istiyoruz. Bu siyasi komplonun aleti olmayın. Sizler Abdullah Zeydan'a kendi elinizle onay verdiniz. 'Aday olabilirsiniz' dediniz. Şimdi kararınızda durun, kararınızın arkasında durun. Bitmiş, tükenmiş bu seçimde de Türkiye halklarından gerekli cevabı alan hükümetin lütfen baskısı altında kalmayın. Van halkının, Van'da yaşayan insanlarımızın gözü, kulağı vereceğiniz doğru ve adil karardadır. Umuyorum ve diliyorum ki; bu halkın iradesini yok saymayacaksınız. Bir çağrımız da AKP'li adayadır. Kürt'sen, insansan, inançlıysan bu toprakların insanıysan bu oyuna gelme, mazbatayı kabul etme. Yarın Van halkının arasında, Van topraklarında, Van caddelerinde gezerken başını öne eğmek zorunda kalırsın. Bu halkın iradesini gasbedecek AKP, MHP iktidarının yanında durma. Kürt halkı onurludur. İyilik yapanı da, doğru yapanı da, kumpas oyunlarına alet olanları da unutmaz. Vicdanlı bir şekilde onurluca, başı dik bir şekilde kendi bölgende halkınla yaşamak istiyorsan Abdullah ve Neslihan'ın başkanlığına elini uzatma. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında Van seçimi konuşuluyor. İlk defa Türkiye, Van konusundaki bu haksız, hukuksuz karar karşısında büyük bir ittifak yapmıştır. Van'ı sahiplenen, buranın halkının iradesinin arkasında duran siyasi partilere, liderlerine, demokratik kitle örgütlerine, emek meslek örgütlerine bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        'BUGÜN KURULAN TUZAKTIR'

        DEM Parti'ye destek amaçlı Van'a gelen CHP heyeti adına konuşan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise hükümetin kayyım politikalarını eleştirerek, "CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in dayanışma duygusu, selamlarını size iletiyorum. Türkiye'nin yüzyıllık kuruluşunda hiçbir zaman siyasi partilere tuzak bugün kurulduğu gibi kurulmadı. Bugün kurulan tuzaktır. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Bana ceza kanunu ile konuşuyorlar. Şimdi ben de ceza kanunuyla konuşuyorum. Eğer aynı kanuna tabiysek, aynı hukuka tabiysek, aynı anayasaya tabiysek şimdi maddelerini söylüyorum. 85 milyona sesleniyorum. Emniyetine, İçişleri Bakanına, Cumhurbaşkanına, Genelkurmayına sesleniyorum buradan. Bu bir gasptır, bu tuzaktır. Burada bu kararı veren savcı, suç işlemiştir, ikincisi mahkemesi suç işlemiştir. Üçüncüsü İl ve İlçe Seçim suç işlemiştir" dedi.

        Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ise tutuklu eşinin onurlu Van halkının bu zaferini kutladığını, onun selamlarını getirdiğini söyledi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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