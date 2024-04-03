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        Van'da DEM Parti'nin açıklaması sonrası yürüyüş yapmaya çalışan gruba polis müdahale etti

        Van'da, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un açıklamasının ardından yasaklama kararına rağmen yürümeye çalışan ve uyarılara rağmen dağılmayarak slogan atan gruba polis müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:10 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:10
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        Van'da DEM Parti'nin açıklaması sonrası yürüyüş yapmaya çalışan gruba polis müdahale etti
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        Van'da, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un açıklamasının ardından yasaklama kararına rağmen yürümeye çalışan ve uyarılara rağmen dağılmayarak slogan atan gruba polis müdahale etti.

        Van İl Seçim Kurulunun, DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan, seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararı sonrasında DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu Van'da toplandı.

        Toplantının ardından Bakırhan ve Oruç, DEM Parti milletvekilleri ile Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Burada toplananlara hitap eden Bakırhan, halkın iradesine hiç kimsenin engel olamayacağını söyledi.

        Seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ve itiraz edeceklerini belirten Bakırhan, "Halkımızın ortaya koyduğu onurlu duruşuyla demokrasinin ve özgürlük taleplerinin cevabını seçimde vermiştir. Gençlerin ve kadınların iradesini halka teslim etmeleri için iktidara çağrı yapıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu siyasi olaylara aracı olmasın. Türkiye bu haksız karar karşısında büyük bir ittifak yapmıştır. Halkımızı sahiplenen ve arkasında duran herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Oruç ise alınan karara tepki göstererek, "Bu sabah avukatlarımız, parti yetkililerimiz bir çalışma yürüttü ve oldukça geniş bir itirazı YSK'ye ulaştırdı. Bu itirazımız kabul edilinceye dek DEM Parti olarak halkımızla beraber demokratik mücadelede en güçlü şekilde tavır koyacağız. Abdullah Zeydan'a mazbatası verilene dek bu mücadelemiz devam edecek. Van halkının idaresine de sahip çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Heyette, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Sevda Erdan Kılıç, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve parti temsilcileri de yer aldı.

        Açıklamanın ardından gruptakiler, terör örgütü lehine sloganlar atarak yürümeye çalıştı. Yapılan uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden gruptakilere polis müdahale etti.

        Ara sokaklara kaçarak ateş yakan ve polise taş atan göstericileri, polis ekipleri tazyikli su ve biber gazıyla dağıtmaya çalıştı.

        Kentteki izinsiz gösteriler ara sokaklarda devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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