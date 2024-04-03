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        Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü

        VAN Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alınmasının ardından dün çıkan olaylar, bugün de sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:45
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        Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü
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        VAN Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alınmasının ardından dün çıkan olaylar, bugün de sürdü. Cadde ve sokaklara çıkan grupları, polis, basınçlı su ve gaz bombası kullanarak dağıttı.

        DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, dün sabah saatlerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının alındığını açıkladıktan sonra kentte protesto gösterileri yapıldı. Gece de devam eden olaylar bugün de sürdü. "Baskılar bizi yıldıramaz", "Abdullah Zeydan onurumuzdur" sloganları atarak cadde ve sokaklara çıkmak isteyen gruplara polis izin vermedi. Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı. Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, lastik yakıp çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı. Cadde ve ara sokaklardaki olaylar ise sürüyor.

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