Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi (2)

        VAN'DAKİOLAYLAR GECE DE DAVEM ETTİDEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından gündüz başlayan protesto olayları, iftar saatinden sonra da devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 22:50 Güncelleme: 02.04.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'DAKİOLAYLAR GECE DE DAVEM ETTİ

        DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından gündüz başlayan protesto olayları, iftar saatinden sonra da devam etti. Kentin cadde ve sokaklarında bir araya gelen göstericilere polis basınçlı su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Bu arada Cumhuriyet Caddesi'nde iş yeri bulunan bir esnaf, kendisine iş yerini kapatması için uyarıda bulunan polis ekiplerine tepki gösterdi

        OLAYLAR YÜKSEKOVA'YA DA SIÇRADI

        Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de protesto edildi. İftar sonrası ilçenin Cengiz Topel caddesinde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Basınçlı su ve biber gazı ile yapılan müdahale sonrası gruptakiler ara sokaklara dağıldı. İlçedeki olaylar yer yer devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        8 bin personel alınacak
        8 bin personel alınacak
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Biden ve Şi telefonda görüştü
        Biden ve Şi telefonda görüştü
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        Gazze'ye gönderilen yardımlar geri döndü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?

        Benzer Haberler

        Van İl Seçim Kurulundan DEM Parti adayı Zeydan ile ilgili karar:
        Van İl Seçim Kurulundan DEM Parti adayı Zeydan ile ilgili karar:
        Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdaha...
        Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdaha...
        Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı
        Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı
        Jandarmanın dedektifleri en ufak ipuçlarını değerlendirerek olayları aydınl...
        Jandarmanın dedektifleri en ufak ipuçlarını değerlendirerek olayları aydınl...
        Van'da arandığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı
        Van'da arandığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 12 şüpheli yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 12 şüpheli yakalandı