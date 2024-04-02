Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi (2)
VAN'DAKİOLAYLAR GECE DE DAVEM ETTİDEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından gündüz başlayan protesto olayları, iftar saatinden sonra da devam etti.
VAN'DAKİOLAYLAR GECE DE DAVEM ETTİ
DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından gündüz başlayan protesto olayları, iftar saatinden sonra da devam etti. Kentin cadde ve sokaklarında bir araya gelen göstericilere polis basınçlı su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Bu arada Cumhuriyet Caddesi'nde iş yeri bulunan bir esnaf, kendisine iş yerini kapatması için uyarıda bulunan polis ekiplerine tepki gösterdi
OLAYLAR YÜKSEKOVA'YA DA SIÇRADI
Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de protesto edildi. İftar sonrası ilçenin Cengiz Topel caddesinde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Basınçlı su ve biber gazı ile yapılan müdahale sonrası gruptakiler ara sokaklara dağıldı. İlçedeki olaylar yer yer devam ediyor.
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