Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi (2)

VAN'DAKİOLAYLAR GECE DE DAVEM ETTİ

DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından gündüz başlayan protesto olayları, iftar saatinden sonra da devam etti. Kentin cadde ve sokaklarında bir araya gelen göstericilere polis basınçlı su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Bu arada Cumhuriyet Caddesi'nde iş yeri bulunan bir esnaf, kendisine iş yerini kapatması için uyarıda bulunan polis ekiplerine tepki gösterdi