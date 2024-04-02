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        Van İl Seçim Kurulundan DEM Parti adayı Zeydan ile ilgili karar:

        Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:08 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:08
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        Van İl Seçim Kurulundan DEM Parti adayı Zeydan ile ilgili karar:
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        Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi.

        Seçim Kurulunun kararında, resmi olmayan sonuçlara göre Van'da en yüksek oyu alan DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan'ın, "Seçilmeye engel sabıka kaydının bulunduğu, bu nedenle mazbata verilmemesi, mazbatanın ikinci sırada bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi"ne yönelik başvuru yapıldığı belirtildi.

        Kararda, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) içtihatları göz önünde bulundurulduğunda, "Belediye başkanlığı yönünden seçim sonucu ortaya çıkmış olup itirazen veya resen yapılacak incelemeyle seçilme yeterliliğinin bulunmadığı tespit edildiğinde, 2972 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca kişiye dayalı çoğunluk esasına göre kendilerinden sonra gelen kişinin seçilmiş sayılacağına karar verilmesi gerektiği" bildirildi.

        Kanuni dayanak ve emsal mahiyetteki YSK'nin kararları doğrultusunda somut olayın değerlendirilmesi için başvuru kapsamında DEM Parti adayı olarak seçime katılan Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen tüm kararların gönderilmesinin istendiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

        "Seçilme yeterliliğine dair itirazda bulunulan Zeydan'ın incelenen sabıka kaydında, 20 Aralık 2022 kesinleşme tarihli Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin ilamı ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkumiyeti ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereği hak yoksunluğu bulunmaktadır. İş bu ilama dair Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin aynı dosya esası üzerinden 4 Nisan 2023 tarihli ek kararı ile aday Abdullah Zeydan hakkında infazın bitiminden itibaren 3 yıllık iyi hal süresi dolmadan memnu hakların iadesi kararı verilmiştir. Aynı mahkemenin 29 Mart 2024 tarihli ek kararı ile memnu hakların iadesi kararının 25 Nisan 2023 tarihli kesinleşme tutanağının iptal edilmesi nedeniyle kanunen kesinleşmiş memnu hakların iadesi kararı bulunmadığı, ayrıca mahkemenin aynı tarihli kararı ile memnu hakların iadesine dair 4 Nisan 2023 tarihli ek kararının da kaldırıldığı tespit edilmiştir."

        Kararda, "Bu haliyle seçim tarihi itibarıyla usule uygun verilmiş bir memnu hakların iadesi kararı mevcut olmadığından itirazın kabulüne, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçime katılan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği taşımadığı 298 sayılı Kanun'un 130. maddesinde öngörülen süreler içinde tespit edildiğinden sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın verilmesine karar vermek gerekmiştir. DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığından seçilmemiş sayılmasına, sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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