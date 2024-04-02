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        Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi

        DEM Parti'nin, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından bir grup, parti binası önünde bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:15
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        Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdahalesi
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        DEM Parti’nin, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından bir grup, parti binası önünde bir araya geldi. Sloganlar atıp yürüyüşe geçen grubu polis, basınçlı su sıkıp, gaz bombaları kullanarak dağıttı.

        DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, sabah saatlerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının elinden alındığını açıkladı. Van DEM Parti binası önünde basın açıklaması yapılacağı bilgisi üzerine yüzlerce kişi parti binası önünde bir araya geldi. Kalabalık ardından da “Kayyumlar bizi yıldıramaz”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Abdullah Zeydan onurumuzdur”, “Van halkı oyuna ve iradene sahip çık" sloganları atarak yürüyüş yaptı. Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı. Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı. Polisin takip ettiği grup ara sokaklara girerek bölgeden uzaklaştı.

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