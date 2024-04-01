Van'da arandığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25-31 Mart'ta gerçekleştirilen çalışmalarda arandığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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