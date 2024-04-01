Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan başkan oldu; 12 ilçeyi DEM Parti, 1 ilçeyi AK Parti kazandı
VAN'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Abdullah Zeydan kazandı.
VAN’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Abdullah Zeydan kazandı. 12 ilçede DEM Parti, 1 ilçede ise AK Parti başkan çıkardı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan oldu. İlçe belediye başkanlıklarında ise 12'sini DEM Parti, Bahçesaray ilçesini de Ak Parti aldı.
Merkez ilçe İpekyolu'nda Cevdet Altındağ, Tuşba'da Hanım Akkoş, Edremit'te Rabia Başak Koç, Gevaş'ta Ruknettin Hakan, Gürpınar'da Mehmet Tahir Ertaş, Muradiye'de Hediye Sayıner, Özalp'te Sakine Kurtpınar, Saray'da Davut Acar, Başkale'de Şengül Polat, Çatak'ta Reşat Eraslan, Çaldıran'da Hatice Atabay, Erciş'te Baran Bilici DEM Parti’den başkan seçildi. Bahçesaray'da ise AK Parti'den Remzi Orhan seçimin galibi oldu.
ABDULLAH ZEYDAN
1972 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Zeydan, Kıbrıs’taki Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu. 2012 yılında Barış ve Demokrasi Partisi’ne katılarak Yüksekova İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. HDP listelerinden girdiği 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Hakkari milletvekili seçildi. Seçimlerin 1 Kasım’da yeniden yapılmasıyla tekrar milletvekili seçildi. Meclis’te dokunulmazlıkları kaldırılan HDP milletvekilleri ile beraber 4 Kasım 2016’da gözaltına alındı. Aynı gün tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 5 yıl 2 ay süren tutukluluğunun ardından 6 Ocak 2022’te tahliye oldu. 2022’de HDP büyük kongresinde seçildiği parti meclis üyeliğini, 2023 yılına kadar sürdürdü. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçildi.
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