Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan başkan oldu; 12 ilçeyi DEM Parti, 1 ilçeyi AK Parti kazandı

VAN’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Abdullah Zeydan kazandı. 12 ilçede DEM Parti, 1 ilçede ise AK Parti başkan çıkardı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan oldu. İlçe belediye başkanlıklarında ise 12'sini DEM Parti, Bahçesaray ilçesini de Ak Parti aldı.

Merkez ilçe İpekyolu'nda Cevdet Altındağ, Tuşba'da Hanım Akkoş, Edremit'te Rabia Başak Koç, Gevaş'ta Ruknettin Hakan, Gürpınar'da Mehmet Tahir Ertaş, Muradiye'de Hediye Sayıner, Özalp'te Sakine Kurtpınar, Saray'da Davut Acar, Başkale'de Şengül Polat, Çatak'ta Reşat Eraslan, Çaldıran'da Hatice Atabay, Erciş'te Baran Bilici DEM Parti’den başkan seçildi. Bahçesaray'da ise AK Parti'den Remzi Orhan seçimin galibi oldu.