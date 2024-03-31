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        Van ve Hakkari'de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

        Van ve Hakkari'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken bazıları da sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:08
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        Van ve Hakkari'de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı
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        Van ve Hakkari'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken bazıları da sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.

        Van'ın Başkale ilçesinde Seçim Kurulu görevlileri, Hafiziye ve Yeni Mahalle'de ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyen 8 engelli ve yatağa bağımlı vatandaşın evine seyyar sandık götürdü.

        Taşınabilir kabini, hasta ve engellilerin bulunduğu odalara kuran görevliler, oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

        Hasta ve engelliler de kendileri için oluşturulan alanlarda oylarını kullandı.

        Seyyar sandıkta oy kullanan 93 yaşındaki Mehmet Ali Aldemir, emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik, Semiha Öztürk ve Enver Sancar Hinar seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

        Kentteki hastanelerde tedavileri devam eden hastalar da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle oy verecekleri okullara götürüldü.

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 92 yaşındaki Mehmet Demir, Evde Sağlık Hizmeti ekiplerince oy kullanacağı sandığın bulunduğu okula ulaştırıldı.

        Görevlilerin yardımıyla kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanan Demir, tekrar hastaneye nakledildi.

        Demir'in oğlu Alihan Demir, gazetecilere, babasının yardım almadan yürüyemediğini söyledi.

        Verilen hizmet sayesinde hasta ve hasta yakınlarının rahatlıkla oy kullandığını belirten Demir, "Ambulansla hastaneden alınıp oy kullanacağımız okula getirildik. Hastalar için çok güzel bir hizmet. Yerel seçimlerin ülkemize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        - Hakkari

        Hakkari'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen ancak hastane tedavi gören ve evlerinden çıkamayacak durumda olan engelli, hasta ve yaşlılar, sağlık ekipleri eşliğinde araçlarla oy kullanacakları okullara götürüldü.

        Sedye ve tekerlekli sandalyelerin yardımıyla sandıkların bulunduğu sınıflara alınan vatandaşlar, oylarını kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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