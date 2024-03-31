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        Van'da hasta ve engelliler evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandı

        VAN'ın Başkale ilçesinde hasta ve engelliler, evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:00
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        Van'da hasta ve engelliler evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandı
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        VAN'ın Başkale ilçesinde hasta ve engelliler, evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandı.

        Van'ın da aralarında bulunduğu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar oylarını kullanmak için sandık başına gitmeye devam ederken, Başkale İlçesinde de hastalığı veya engeli nedeniyle dışarı çıkamayan 8 seçmen için ekipler devreye girdi. İlçe seçim Kurulu görevlileri ilçenin Yeni ve Hafiziye mahallelerinde yaşayan Mehmet Ali Aldemir (92), geçirdiği felç nedeniyle yürüyemeyen emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik (45), yürüme engeli olan Hazal Öztürk (57) ile 5 vatandaş, İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından taşınan 8801 nolu seyyar sandıkta oylarını kullandı. Oylarını kullanan vatandaşlar görevlilere teşekkür etti.

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