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        Van'da bebeğini ve karısını silahla vuran uzman çavuş intihar girişiminde bulundu

        Van'ın Çaldıran ilçesinde silahla 4 aylık bebeğini öldüren ve eşini yaralayan uzman çavuş, intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 23:38 Güncelleme: 30.03.2024 - 23:38
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        Van'da bebeğini ve karısını silahla vuran uzman çavuş intihar girişiminde bulundu
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde silahla 4 aylık bebeğini öldüren ve eşini yaralayan uzman çavuş, intihar girişiminde bulundu.

        İlçe merkezinde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş, silahla eşine ve bebeğine ateş ettikten sonra kendisini vurdu.

        Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığı tespit edildi.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

        Uzman çavuşun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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