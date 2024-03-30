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        AK Parti Erciş'te miting düzenledi

        Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti tarafından miting düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:35 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:35
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        AK Parti Erciş'te miting düzenledi
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        Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti tarafından miting düzenlendi.

        Vanyolu Mahallesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Burhan Kayatürk, 31 Mart akşamı Erciş'te zaferi kutlayacaklarını söyledi.

        Van depreminden etkilenen Erciş'te çok önemli hizmetlerin yapıldığını belirten Kayatürk, "Allah bir daha o günleri yaşatmasın. İnşallah bu seçimde Erciş tekrar AK Parti belediyeciliği ile tanışacaktır. Sizlerin kıymetli destekleri ile Erciş'i yeniden inşa edeceğiz." dedi.

        Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftçi ise imar ve inşa siyasetiyle ilçeye hizmet getireceklerini söyledi.

        AK Parti hükümetleri döneminde ilçede bir çok büyük yatırımın hizmete açıldığını anımsatan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Sahil yolunu yaptık. Şehrimizin her noktasını pırıl pırıl yaptık. 358 kilometre kanalizasyon, yüzlerce kilometre içme suyu şebekesi yaptık. Tüm ilçeyi asfaltla donattık. Parke taşı çalışması yürüttük. Geçmişte ilçemiz, bu bölgenin cazibe merkeziydi, şehir bölgenin değişen gelişen yüzüydü. Tüm mahallelere aynı hizmeti götürdük. Şehir eskiden olduğu gibi bahar açacak, bahar ilçemize istihdam getirecek. Allah'ın izniyle kardeşlerimiz işsiz kalmayacak. Fabrikalar yapacağız."

        Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas da Van ve ilçe için önemli ve güzel projeler hazırladıklarını vurgulayarak, "Allah'ın izniyle Van Büyükşehir Belediyesi de Erciş de AK Parti kadroları ile tanışacak. Van'ımıza çok büyük hizmetler getireceğiz. Çok büyük projelerimiz var. Gençlere iş imkanı oluşturacağız, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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