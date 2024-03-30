AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Çiftci, seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftci, yarın akşam seçimden zaferle çıkarak ilçeyi AK Belediyeciliğe kavuşturacaklarını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Sahil Yolu'nda konvoy oluşturan Çiftci ve vatandaşlar, ilçe merkezinde tur attıktan sonra seçim koordinasyon merkezinde bir araya geldi.

Burada partilileri selamlayan Çiftci, ilçenin geleceğini şekillendirecek önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Erciş'i bölgenin cazibe merkezi yapmak istediklerini vurgulayan Çiftci, "İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Geleceğimize bakacağız. Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilçemize çok güzel hizmetler kazandıracağız. İlçemiz için çok önemli projeler hazırladık. Bunları hayata geçirerek herkese dokunacağız. İhtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. 31 Mart akşamı ilçemiz için inşallah yeni bir dönemin başlangıcı olacak." diye konuştu.

İlçeye gelerek Çiftci'ye destek veren AK Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Hekimoğlu Süleyman Özcan ise Çiftc'nin bakan yardımcılığı ve milletvekilliği dönemlerinde ilçeye önemli katkılarının olduğunu dile getirdi.

Bu hizmetlerin vatandaşlardan da kabul gördüğünü ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Çiftci'ye destek için İstanbul'dan geldim. AK Parti olarak Türkiye’nin 81 ilinde ayrım gözetmeksizin siyaset yapan ve halkımızla birlikte yürüyen bir partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her seçimde meşaleyi daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Tüm il ve ilçelerimizde adaylarımızın başarısı için teşkilat olarak çalışıyoruz. Her yerde belediye başkan adaylarımız ve teşkilatlarımız sahadalar. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, halkımızın teveccühüne mahzar olacağız."