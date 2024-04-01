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        Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Zeydan: Tüm sorunları el birliğiyle çözeceğiz

        VAN Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 14 ilçe belediyesini alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), seçim kutlaması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 17:05 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:10
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        Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Zeydan: Tüm sorunları el birliğiyle çözeceğiz
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        VAN Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 14 ilçe belediyesini alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), seçim kutlaması yaptı. Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan, "Bu seçimin kaybedeni olmayacak, dedik. Van'dan, demokratik hakkını kullanan herkesin biriken sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Kimse yatağa aç girmeyecek. Gençlerimize iş imkanı sunacağız" dedi.

        DEM Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 ilçe belediyesinin tamamını aldı. DEM Parti, seçim başarısını Musa Anter Parkı'nda düzenlediği mitingle kutladı. Mitinge, Eski HDP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Partinin Van milletvekilleri, resmi olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Abdullah Zeydan, Büyükşehir Eş Başkanı Neslihan Şedal, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Polis kontrol noktasında üst aramasından geçirilen kalabalık, kutlama alanına gelerek çalınan müzik eşliğinde halay çekti.

        ZEYDAN: VAN HALKI TARİH YAZDI

        Kutlamalarda Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan ve eş başkanı Neslihan Şedal önce kendilerini kutlamak isteyenlerle tokalaştı sonra sahneye çıkarak kalabalığı selamladı. Zeydan konuşmasında, barışın önünün açılması çağrısında bulundu. Yerel seçimde kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Zeydan, “Başkale'ye, Gürpınar’a, Çatak'a, Bahçesaray'a, Gevaş'a, Erciş'e, Çaldıran'a, Muradiye'ye, Özalp'e, Saray'a, Edremit'e, Tuşba'ya İpekyolu'na selam gönderiyoruz. 14'te 14 yapacağız, dedik, yaptık. Van halkımız tarih yazdı. İki dönemdir iradenizi gasbeden AKP'li kayyumlara, akbabalar gibi çöken kayyumlara ders verdiniz. Bu sonuçlar, bu meydan bir daha AKP'li kayyumlara fırsat vermeyecektir. Bekir Kaya'nın onurunu korudunuz, Selahattin Demirtaş'ın onurunu korudunuz. 125 gündür açlık grevinde olan siyasi tutsakların onurunu korudunuz. Toplumsal barışın önünü açacağız, dedik. Türkiye'nin dört bir yanında çıkan irade barışın yolunu gösteriyor. İktidara çağrımızdır; toplumsal barışın önünü açın. Allah bin kere sizden razı olsun. Bu seçimin kaybedeni olmayacak, dedik. Van'dan demokratik hakkını kullanan herkesin biriken sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. İmardan ulaşıma kadar derin yoksulluğa kadar tüm sorunları el birliğiyle çözeceğiz. Kimse yatağa aç girmeyecek. Gençlerimize iş imkanı sunacağız. Bu başarı yoldaşlarımızın başarısıdır. İradenizi canımız uğruna koruyacağız" dedi.

        Kentte iş imkanları olmadığı için başka illere gidip inşaatlarda çalışırken hayatını kaybeden gençlerin olduğunu söyleyen Zeydan, “Biz bu gençlerimizin artık il dışına çalışmaya gitmelerini istemiyoruz. Gençlerimiz için, kadınlarımız için iş imkanı sağlayacağız. Belediyemizi hep birlikte yöneteceğiz. Halkımızın önerdiği projeleri tek tek hayata geçireceğiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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