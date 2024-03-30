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        Ali Babacan: Her oy çok kıymetli

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanacak herkese seslenerek, "Asla demokrasiden vazgeçmeyin.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:20
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        Ali Babacan: Her oy çok kıymetli
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanacak herkese seslenerek, "Asla demokrasiden vazgeçmeyin. Asla benim oyum kıymetsiz demeyin. Her oy çok kıymetli. Sandık günü gidip iradenizi mutlaka kullanın" dedi.

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin seçim çalışmaları kapsamında dün akşam saatlerinde Van'a geldi. Bugün kentte bir otelde düzenlediği toplantıda konuşan Babacan, Van'ın birçok alanda unutulduğunu bunu da en son açıklanan gelir dağılımı rakamlarından anladıklarını söyledi. Van'ın gelir dağılımında sondan 5'inci sırada olduğunu belirten Babacan, "Bakıyoruz, bir kültür ve turizm rotası açıklandı değil mi? Rota niyeyse Van'a hiç uğramıyor. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Türkiye'nin en önemli giriş kapısı olan turizm deyince doğudan bakıldığında, doğu komşularımızdan bakıldığında ilk durak kapı olan Van'ın bu rota dışında bırakılması inanın ihmal ve unutulmuşluk başka bir şey değil. Sıkıntılar büyük. Van Gölü bir tabiat harikası ama zamanında tedbirler alınmaması, göle pek çok kaynaktan atık suya izin verilmesi, yeteri kadar özen gösterilmemesi bu tabiat harikası değeri maalesef gün geçtikçe kirletiyor ve hem gelecek nesiller açısından hem de turizm açısından cazibesinin azalmasına sebep oluyor" dedi.

        ‘KAYYUM UYGULAMASI DEMOKRASİNİN KALBİNE SAPLANMIŞ HANÇERDİR’

        Ana dilin bir insanın annesinin ak sütü kadar helal olduğunu dile getiren Babacan, "Bir milletvekilimiz çıkıp da Meclis kürsüsünde 2-3 kelime Kürtçe ifade kullandığında bu hala Meclis kayıtlarına alınamıyor biliyor musunuz? Elleri ayaklarına dolaşıyor. Kimi zaman bilinmeyen bir dil diye yazdılar. Kimi zaman X harfi koydular. Şimdi son zamanlarda Türkçe olmayan ifadeler gibi bir şeyler uyduruyorlar ama bir gerçeği bir türlü teslim etmiyorlar. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde en çok konuşulan ikinci dile siz yabancı dil muamelesi yapamazsınız" dedi.

        Türkiye'nin ortak sorunlarının olduğunu ifade eden Babacan, sadece Van'da değil pek çok şehirde kayyum uygulamasının yanlış olduğunu söyledi. Babacan, "Kayyum uygulaması demokrasinin tam da kalbine saplanmış hançerdir, dedik. Belediye başkanları hata yapabilir. Belediye başkanları hukuk karşısında, kanun karşısında dokunulmaz değildir. Hataları, yanlışları varsa tabii ki yasalar çerçevesinde yaptırımlar uygulanır. Ancak bu kararı verecek olan sadece ve sadece bağımsız mahkemelerdir. Siz idari bir kararla keyfi bir şekilde hükümet olarak 'Ben seni görevden aldım diyemezsiniz'. Birinci hata idari kararla görevden aldım, demek. İkinci hata, belediye meclis üyelerinin içinden değil de dışarıdan bir belediye başkanı atanması" diye konuştu.

        ‘ASLA DEMOKRASİDEN VAZGEÇMEYELİM’

        Demokrasiden asla vazgeçilmemesi gerektiğini belirten Babacan, "Asla benim oyum kıymetsiz demeyin. Her oy çok kıymetli. Sandık günü gidip iradenizi mutlaka kullanın. Bizim sadece belediye başkan adaylarımız yok. Büyükşehirde, ilçelerde hem belediye meclisi için hem de il genel meclisi için adaylarımız var. Biz desteğinizi aynı zamanda belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri için de istiyoruz. Allah'tan yeni bir uygulama ile meclis üyelerinin yerine de vali yardımcıları, kaymakam yardımcıları atamayı düşünmezler inşallah. Orada başka demokrasi hatası olur. Bize düşen sonuna kadar meşru ve demokratik siyaset içinde mücadele etmektir. Çünkü bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilmez. Bunlar yanlış yapıyor, hukuksuzluk yapıyor. Ben de bir yanlış yapayım, hukuksuzluk yapayım, onu düzelteyim, öyle bir şey yok. O zaman haklıyken haksız yere düşersiniz. Biz DEVA Partisi olarak her daim hukuk içinde olacağız. Her attığımız adım meşru olacak. Her zaman vatandaşlarımıza doğruyu söyleyen söz verince tutmak için gayret içinde olan bir siyasi anlayışa sahibiz. Biz vatandaşlarımızın insan olmaktan kaynaklanan her türlü temel hak ve özgürlerini önemseyen bir partiyiz. Sadece önemsemeyen, hayata geçirmek için de her türlü gayretin içinde olan bir siyasi partiyiz" diye konuştu.

        Babacan, yaptığı konuşmanın ardından Van'daki belediye başkan adaylarını tanıttı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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