DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisinin Van mitingine katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da partisince düzenlenen mitinge katıldı.

Musa Anter Parkı önünde düzenlenen mitingde konuşan Bakırhan, 31 Mart'taki seçimde adayları için destek istedi.

Son mitinglerini Van'da yaptıklarını belirten Bakırhan, "31 Mart'ta belediyelerimizi güçlü bir şekilde alarak olanaklarını halkımıza harcayacağız. Aile ekonomilerine katkı sunmaları ve sosyal yaşama katılmaları amacıyla kadınlar için örnek projeler yapacağız. Halkımızın refahı için birçok projemiz var." dedi.