Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Huzur ortamının devamı için pazar günkü seçim bir anahtardır

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, “Bu huzur ortamını mutlaka devam ettirmemiz lazım. Nasıl huzuru devam ettireceğiz, işte pazar günü yapılacak seçim bir anahtardır” dedi.

Pazar günü yapılacak olan yerel seçim öncesi Erciş’e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ile birlikte Belediye Başkan Adayı Fatih Çiftci'yi ziyaret etti. Parti binasında konuşan Karaloğlu, 2011 yılında meydana gelen ve Erciş'te büyük yıkıma neden olan 7,2 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak yapılan hizmetleri anlattı. Deprem döneminde Van Valisi olarak görev yaptığını belirten Karaloğlu, "Hepinizin o sıkıntılı deprem dönemlerinde Van Valisiydik ve sizin o sıkıntılarınızı hep birlikte yaşadık. O zor günleri vatandaşlarımızla hep birlikte omuzladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o günkü bakanlarımızın desteği ve ilimizi Ankara’da temsil eden milletvekillerimizin büyük çabalarıyla bir yılda Van’a yeni bir Van, Erciş’e yeni bir Erciş ilave ettik. Tabii bu yapılan çalışmalara karşılık buna bir vefa göstermek gerekirdi. Deprem 2011’de oldu, 2014 seçimlerinde biz AK Parti'den belediye başkanı seçmedik maalesef. Dedik ki, yanlışlık olmuştur, 2019‘da seçtik mi, seçmedik maalesef. O zaman bu iki seçimin acısını çıkartacak, 2024 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a vefamızı fazlasıyla tazeleyecek bir fırsatımız var." dedi.