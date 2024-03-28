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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 21:43 Güncelleme: 28.03.2024 - 21:43
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 22-28 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda 242,96 gram esrar, 50,66 gram sentetik uyuşturucu, 14,19 gram sentetik kannabinoid, 2,81 gram eroin, 48 uyuşturucu hap ve 7 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 29 şüpheliden 9'u hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 20'si hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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