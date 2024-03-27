Çaldıran'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Türker, "Yerel seçimlerin güzel ilçemize yakışır bir şekilde geçmesi için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz. Şimdiden ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.